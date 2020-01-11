2020-01-11T11:34:12+03:00
Звезды

Джуд Ло о Вайнштейн-гейте: Движение #MeToo я всегда поддерживал

Голливудский актер высказался по поводу громкого скандала вокруг известного кинопродюсера
Ольга МАТЫС
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Команда сериала "Новый папа" на Венецианском кинофестивалеКоманда сериала "Новый папа" на Венецианском кинофестивалеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По случаю выхода сериала "Новый папа" кинообозреватель сайта kp.ru Стас Тыркин побеседовал с актером Джудом Ло, сыгравшем в новом проекте режиссера Паоло Соррентино роль вымышленного Папы Римского Ленни Беллардо. В ходе интервью Джуд Ло также высказался о продолжающейся информационной кампании MeToo, во время которой несколько голливудских актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

- Я работал с Харви Вайнштейном — трудно было найти в девяностые годы активно снимавшихся актёров, кто бы с ним не работал. Но движение #MeToo я всегда поддерживал и мне жаль, что какие-то изменения в отношении талантливых женщин внедряются довольно медленно, - посетовал Джуд Ло. Также актер рассказал о своем мнении по поводу идеи принимать на кинофестивали равное количество фильмов мужчин и женщин-режиссеров:

- Я не вижу больших проблем с тем, чтобы на фестивалях была реализована концепция «50/50». Как и на съемках кино. Лично мне всегда везло с режиссёрами-женщинами!

Полностью прочитать интервью Джуда Ло можно в путеводителе по сериалам сайта kp.ru.

Новый Папа (2019): Трейлер.HBO выпустил трейлер сериала Новый Папа

ИСТОЧНИК KP.RU

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