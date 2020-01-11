В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:11:38+03:00

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Министр просвещения Ольга Васильева сообщила о нововведениях в системе оценки школьных предметов. По ее словам, в аттестатах, согласно новым правилам, появятся отметки "зачет" или "незачет" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

- Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, - сказала Васильева в интервью для "Российской газеты".

Она также отметила, что выбор, каким образом оценивать учеников, остается за учебным заведением. При этом она подчеркнула, некоторые школы давно используют систему "зачет" или "незачет". Однако, несмотря на новые правила, при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

Сайт kp.ru писал ранее о нововведениях в школьной программе, которые вступят в силу в 202 году. К примеру, в список обязательных экзаменов, помимо русского языка и математики, добавится иностранный язык, а за порядком на ЕГЭ-2020 будут присматривать нейросети и искусственный интеллект.

ИСТОЧНИК KP.RU