2020-01-11T12:12:52+03:00
Наука

В Китае зарегистрировали первую смерть от неизвестного вируса

Многие заразившиеся либо работали на рынке морепродуктов, либо были там постоянными покупателями
Ольга МАТЫС
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Всего в больнице находятся 41 человек, семеро из них - в критическом состоянииВсего в больнице находятся 41 человек, семеро из них - в критическом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
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61-летний житель китайского города Ухань провинции Хубэй скончался в больнице после вспышки неизвестного вируса, начавшейся в Китае в декабре 2019 года. По заявлениям представителей системы здравоохранения, ещё семеро человек из числа госпитализированных находятся в критическом состоянии. Газета The Guardian сообщает, что первый умерший от неизвестного вируса был постоянным покупателем на местном рынке морепродуктов - как и многие другие заразившиеся.

На данный момент известно, что инфицированными неизвестным вирусом считаются 41 человек, Муниципальная комиссия здравоохранения города Ухань ещё 31 декабря 2019 года объявила, что на территории провинции началась эпидемия. Судя по результатам исследований, новый вирус относится к коронавирусам - крупному семейству, поражающему нервную, дыхательную системы, а также ЖКТ.

Ранее kp.ru сообщал о том, какие меры были приняты китайским правительством и медиками, чтобы ограничить распространение неизвестной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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