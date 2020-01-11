В КНДР получили поздравления Трампа ко дню рождения Ким Чен Ына
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын получил поздравления по случаю дня рождения от президента США Дональда Трампа, причем поздравления пришли по прямому каналу между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил советник северокорейского МИД Ким Ге Гван. Дипломат при этом обрушился с критикой на Южную Корею, власти которой заявляли, что сами передавали поздравления от американского лидера.
- Видимо, южнокорейские власти не знают, что существует отдельно специальный канал связи между главами КНДР и США, - иронично заметил Ким Ге Гван в официальном заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи. - Южная Корея вела себя опрометчиво, как бы передавая поздравление президента США в адрес нашего председателя Госсовета. Кажется, у них все еще остается желание играть роль «посредника» в отношениях между КНДР и США.
Ранее kp.ru рассказывал о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына продемонстрировать в скором времени новое стратегическое оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU