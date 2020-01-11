2020-01-11T13:24:47+03:00
Политика

В КНДР получили поздравления Трампа ко дню рождения Ким Чен Ына

Правда в Пхеньяне возмутились сообщениям, что поздравление пришло через Южную Корею
Ольга МАТЫС
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В заявлении о том, что Ким Чен Ын получил поздравление от Трампа не обошлось без острой критики южных соседейВ заявлении о том, что Ким Чен Ын получил поздравление от Трампа не обошлось без острой критики южных соседейФото: REUTERS
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын получил поздравления по случаю дня рождения от президента США Дональда Трампа, причем поздравления пришли по прямому каналу между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил советник северокорейского МИД Ким Ге Гван. Дипломат при этом обрушился с критикой на Южную Корею, власти которой заявляли, что сами передавали поздравления от американского лидера.

- Видимо, южнокорейские власти не знают, что существует отдельно специальный канал связи между главами КНДР и США, - иронично заметил Ким Ге Гван в официальном заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи. - Южная Корея вела себя опрометчиво, как бы передавая поздравление президента США в адрес нашего председателя Госсовета. Кажется, у них все еще остается желание играть роль «посредника» в отношениях между КНДР и США.

Ранее kp.ru рассказывал о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына продемонстрировать в скором времени новое стратегическое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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