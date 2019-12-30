2019-12-30T15:10:24+03:00
Политика

Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»

Компания испугалась санкций, которые США пообещали ввести в следующем году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять работу над реализацией проекта "Северный поток — 2". Задействованные в строительстве газопровода судна-трубоукладчики уже покинули Балтийский регион и готовятся приступить к другому заказу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - цитирует ТАСС представителя Allseas.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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