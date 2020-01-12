2020-01-12T00:24:07+03:00
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии

Президенты России и Турции договорились способствовать проведению международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 11 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что собеседники подтвердили «стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта». Кроме того, в телефонной беседе президенты «подчеркнули готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию» и договорились продолжать регулярный обмен мнениями, «в частности по ливийской и сирийской проблематике».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время встречи в Стамбуле 8 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» и обсудили, как удержать Ближний Восток от большой войны.

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU

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