2020-01-12T01:42:01+03:00
В мире

Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии

ЛНА пообещала «жесткий ответ» за нарушение режима тишины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фельдмаршал Халифа ХафтарФельдмаршал Халифа ХафтарФото: REUTERS
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Армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что сразу после полуночи воскресенья, 12 января, по местному времени (01:00 мск) прекращает все боевые действия на западе Ливии и будет соблюдать «режим тишины», если его станут придерживаться и силы возглавляемого Файезом Сарраджем Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщил новостной портал Al Wasat со ссылкой на официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Ахмеда аль-Мисмари.

«Главное командование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января», - цитирует издание его заявление.

Генерал аль-Мисмари добавил, что ВС ЛНА «намерены придерживаться его при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня», однако при этом предупредил, что «в случае любого нарушения ответ будет жестким».

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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