2020-01-04T01:44:14+03:00
В мире

Хафтар заявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Оружие предоставят не только солдатам, но и гражданским лицам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хафтар заявил о всеобщей мобилизации в ЛивииХафтар заявил о всеобщей мобилизации в ЛивииФото: REUTERS
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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране, а также о противостоянии иностранному вторжению.

- Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам, - сказал Хафтар в видеообращении, которое записал для ливийцев.

Маршал также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган толкает свою армию на гибель, отправляя войска на помощь Ливии.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки. Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Хафтара на Триполи. Позже стало известно, что парламент Турции разрешил отправку военнослужащих. За данный законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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