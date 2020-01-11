Было всего 10 секунд на принятие решения: Иранский генерал рассказал, почему был сбит украинский самолет под Тегераном

Утром в субботу (в Иране это рабочий день) представители Исламской Республики признали, что уничтожили «Боинг-737» Международных авиалиний Украины. Напомним, тот вылетел из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни в 06:12 восьмого января и рухнул менее чем через три минуты с высоты 2,4 км; погибли все 176 человек, находившихся на борту.

«Глубоко сожалеем об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы — с семьями, пребывающими в трауре», — написал в твиттере президент страны Хасан Рухани.

Тем самым подтвердилась версия США и других западных стран, основанная на данных со спутников, которые засекли в инфракрасном диапазоне две вспышки: старт ракеты (вероятно, с наземного ЗРК — зенитно-ракетного комплекса) и её столкновение с «Боингом». После этого у самолёта возник пожар двигателя, а возможно, и другие критические подтверждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

Тем не менее, вопросы всё равно остались.

ЕСТЬ ЛИ У ЗРК ПРОГРАММНАЯ СТРАХОВКА ОТ ОШИБКИ?

— Суть ПВО — ты можешь сбить абсолютно любой воздушный объект, который появляется на радаре, — сообщил «КП» осведомлённый источник в оборонно-промышленном комплексе. — Например, очертания гражданского авиалайнера почти неотличимы от военно-транспортника, который несёт в своём чреве вооружённый десант. Кстати, именно это оправдание использовали американцы, когда в 1988 году их ракетный крейсер в Персидском заливе уничтожил иранский «Эрбас» с 290 пассажирами: мол, приняли его за военный самолёт, на наши попытки связаться по радио он не отвечал.

Самолет рухнул менее чем через три минуты после взлета с высоты 2,4 км; погибли все 176 человек, находившихся на борту. Фото офиса президента Украины

Другими словами, «программного запрета на уничтожение гражданских самолётов» в системах ПВО нет.

— У развитых стран существуют ракетные системы, способные принять решение об уничтожении «опасного объекта» в автоматическом режиме. У Ирана, насколько можно судить, таких технологий нет. Решение об уничтожении принимает конкретный человек, — говорит военный эксперт Андрей Сарвень. — И тут есть два варианта: либо приказ спущен сверху (допустим, некий высший офицер, вплоть до Верховного главнокомандующего, говорит: сделайте то-то). Либо офицер среднего звена, например, командир расчёта, принимает такое решение самостоятельно, основываясь на имеющейся у него информации. В условиях, приближённых к боевым, его сложно за это осуждать — напомню, американцы даже дали орден капитану ракетного крейсера, сбившего иранский «Эрбас» в 1988 году. Не за убийство мирных граждан, конечно, а за то, что в напряжённой обстановке и при дефиците информации он поступил «сообразно обстоятельствам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753614" frameborder="0"></iframe> В аэропорту "Борисполь" несут цветы в память погибших.Родственники и просто неравнодушные в Борисполе несут цветы и игрушки в память погибших на рейсе Тегеран- Киев

ОТКЛОНЯЛСЯ ЛИ САМОЛЁТ ОТ МАРШРУТА?

«Меняя направление, самолёт полностью напоминал вражескую цель, приближающуюся к важному центру КСИР. В этих условиях из-за человеческой ошибки и непреднамеренности самолет стал мишенью, что, к сожалению, привело к мученической смерти множества дорогих нам соотечественников и гибели ряда иностранных граждан», — говорится в заявлении генштаба Ирана.

Что ж, смотрим данные интернет-сервисов по отслеживанию самолёто-вылетов.

Если сравнить траектории предыдущего рейса 752 Тегеран-Киев (от 06.01.2020), то видно, что 8 января роковой борт с тем же номером незадолго до катастрофы действительно слегка ушёл на север. Но отклонение это было незначительным, в пределах пары километров.

Да и пока, до анализа чёрных ящиков, сложно сказать, что чему предшествовало: отклонение произошло после попадания ракеты в двигатель — или наоборот.

Зато анализ спутников карт позволяет предположить, кто ударил по «Боингу».

Примерно в 30 км к северо-западу от аэропорта «Имам Хомейни», в безлюдной горно-пустынной местности, находится база «Малард» — секретный ракетный объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР; подробнее об этом «государстве в государстве» мы расскажем далее).

Следы от поражающих элементов на обшивке самолета. Фото офиса президента Украины

Сведений о базе «Малард» очень мало. Предположительно, здесь находятся пусковые установки иранских баллистических ракет, а также центр исследования ракетных технологий в составе Воздушно-космических сил КСИР и некие «подземные военные объекты глубиной до 500 м». Разумеется, такая стратегически важная точка прикрыта система ПВО.

На момент трагедии самолёт находился примерно посередине между аэропортом (местом вылета) и базой «Малард» — километрах в 15 от последней. Современные ЗРК способны поражать цели даже на небольшой высоте и на малом расстоянии от собственной батареи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753922" frameborder="0"></iframe> Чёрные ящики упавшего Боинга показали СМИ.

ЧЕМ СБИЛИ?

Западные СМИ пишут как о доказанном факте, что самолёт «сбит российской ракетой» (то, что речь идёт лишь об изделии российского производства, поставленном Тегерану, специально не уточняют).

Поставки российских систем Ирану то начинались, то запрещались, но, тем не менее, сейчас у него есть 29 установок «Тор», восемь С-300 (или их аналогов). Однако есть и «домашние разработки» — например, недавно поставленные на вооружение ЗРК «Бавар-373» в количестве 12 батарей, более старые «Мершад» в количестве свыше 300 установок и др.

Так что до завершения расследования говорить о том, чей «производственный след» остался за этой трагедией, преждевременно. Хотя сейчас главный подозреваемый — «Тор».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

ПРИ ЧЁМ ТУТ КСИР?

Деталь, на которую обратили внимание все: секретная база — КСИР, ракета — тоже, похоже, их; а заявление делает генштаб Вооружённых сил Ирана.

Чтобы разобраться в этом, следует понимать, что КСИР, по сути, является государством в государстве, «параллельной армией» с собственными спецслужбами и дивизиями всех родов войск, от аэрокосмических до военно-морских.

«Генштаб Вооруженных сил Ирана заверяет нацию, что он сделает невозможным повторное возникновение таких инцидентов путем проведения фундаментальных изменений в оперативных процессах Вооруженных сил и что он передаст виновника в военный суд, с тем чтобы законным путём разобраться с ошибками», — говорится в том самом заявлении военных.

Иран признался в ликвидации украинского авиалайнераФото: REUTERS

Так что, можно предположить, теперь часть элит внутри Иранской Республики проведёт перегруппировку: военные попытаются ограничить автономность и самовластие КСИР. Что подтверждают и непроверенные данные о якобы продолжающихся «арестах десятков офицеров» Корпуса Стражей после этой трагедии.

При этом командующий ВКС КСИР (не армии) заявляет, что «Боинг» был принят ими за американскую крылатую ракету. Четырьмя часами ранее 8 января Иран действительно нанёс ракетный удар по американским базам в соседнем Ираке. И привёл ПВО в повышенную готовность, предполагая, что США могут нанести ответный удар.

По словам генерала Амира Али Хаджизаде, у оператора системы ПВО была неисправна связь. Поэтому у него "было 10 секунд, чтобы принять решение, и он сделал эту ошибку".

В итоге, несмотря на всю взаимную неприязнь, и Запад, и Иран неожиданно сходятся в одном: запуск той роковой ракеты «земля-воздух» произошёл по ошибке. Похоже, это объяснение и можно считать наиболее близким к правде?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

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