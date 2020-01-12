После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:27:00+03:00

Ранее в военной контрразведке проверили курсантов и сообщили, что угрозы нет

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В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии. Эта страна является партнером США, поэтому саудовцы могли проходить военную подготовку на территории американских баз. Однако, после стрельбы, которую 6 декабря на авиабазе во Флориде устроил саудовский военный, партнерство в вопросе доступности подготовки для граждан королевства – под вопросом. Мужчина по имени Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Стрелок был убит ответным огнем.

После этого случая начались массовые проверки в рядах вооруженных сил. Пристальное внимание уделяли, конечно, иностранцам. Но тогда, представители контрразведки сообщили, что угрозы безопасности нет. Единственное ограничение, принятое на 20 декабря – не принимать на время проверки новых курсантов.

Но спустя месяц решено все-таки выслать больше десятка саудовских военных, об этом пишет CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU