2020-01-12T07:27:00+03:00
В мире

После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных

Ранее в военной контрразведке проверили курсантов и сообщили, что угрозы нет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из США вышлют больше десятка курсантовИз США вышлют больше десятка курсантовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии. Эта страна является партнером США, поэтому саудовцы могли проходить военную подготовку на территории американских баз. Однако, после стрельбы, которую 6 декабря на авиабазе во Флориде устроил саудовский военный, партнерство в вопросе доступности подготовки для граждан королевства – под вопросом. Мужчина по имени Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Стрелок был убит ответным огнем.

После этого случая начались массовые проверки в рядах вооруженных сил. Пристальное внимание уделяли, конечно, иностранцам. Но тогда, представители контрразведки сообщили, что угрозы безопасности нет. Единственное ограничение, принятое на 20 декабря – не принимать на время проверки новых курсантов.

Но спустя месяц решено все-таки выслать больше десятка саудовских военных, об этом пишет CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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