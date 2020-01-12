2020-01-12T11:11:24+03:00
В мире

В Дубае сильные дожди на сутки нарушили работу аэропорта и затопили центральные улицы

Взлетное поле и дороги превратилось буквально в «озера» и «реки»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Взлетное поле затоплено водойВзлетное поле затоплено водойФото: Instagram.com
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Жители Дубай в эти выходные как никто понимает все тяготы венецианцев, которые ежегодно сталкиваются с наводнениями.

Только для крупнейшего города ОАЭ, который относится к тропическому климату пустынь проливные дожди – редкость. Особенно если осадки идут сутки и нарушают работу транспорта.

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В Дубае идут проливные дожди
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Дожди начались в Дубае 11 января и продолжались 12 числа. Центральные дороги города затопило водой, но больше всего проблем возникло в аэропорту. Взлетное поле залило водой, и как следствие, произошли отмены и задержки рейсов.

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Аэропорт в Дубаях затопило
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- В связи с ожидающимся продолжением проливных дождей этим вечером, работа аэропорта будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, так как будут иметь место задержки или отмена некоторых рейсов, -сообщают в Управлении аэропортов Дубая в твиттере.

Сезон дождей в Эмиратах.

В аэропорту обещают наладить авиасообщение в прежнем режиме в ближайшее время.

Наводнение в Дубае.

Пассажиров просят заранее приезжать на регистрацию с учетом пробок в городе, дорожные заторы также стали следствием проливных дождей.

Потоп на улицах Дубая.

Аэропорт в Дубае заливает водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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