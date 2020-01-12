В Дубае сильные дожди на сутки нарушили работу аэропорта и затопили центральные улицы

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:11:24+03:00

Взлетное поле и дороги превратилось буквально в «озера» и «реки»

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Жители Дубай в эти выходные как никто понимает все тяготы венецианцев, которые ежегодно сталкиваются с наводнениями.

Только для крупнейшего города ОАЭ, который относится к тропическому климату пустынь проливные дожди – редкость. Особенно если осадки идут сутки и нарушают работу транспорта.

faz3 В Дубае идут проливные дожди

Дожди начались в Дубае 11 января и продолжались 12 числа. Центральные дороги города затопило водой, но больше всего проблем возникло в аэропорту. Взлетное поле залило водой, и как следствие, произошли отмены и задержки рейсов.

samchui Аэропорт в Дубаях затопило

- В связи с ожидающимся продолжением проливных дождей этим вечером, работа аэропорта будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, так как будут иметь место задержки или отмена некоторых рейсов, -сообщают в Управлении аэропортов Дубая в твиттере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754198" frameborder="0"></iframe> Сезон дождей в Эмиратах.

В аэропорту обещают наладить авиасообщение в прежнем режиме в ближайшее время.

Наводнение в Дубае.

Пассажиров просят заранее приезжать на регистрацию с учетом пробок в городе, дорожные заторы также стали следствием проливных дождей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754197" frameborder="0"></iframe> Потоп на улицах Дубая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754201" frameborder="0"></iframe> Аэропорт в Дубае заливает водой.

ИСТОЧНИК KP.RU