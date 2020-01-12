В Дубае сильные дожди на сутки нарушили работу аэропорта и затопили центральные улицы
Жители Дубай в эти выходные как никто понимает все тяготы венецианцев, которые ежегодно сталкиваются с наводнениями.
Только для крупнейшего города ОАЭ, который относится к тропическому климату пустынь проливные дожди – редкость. Особенно если осадки идут сутки и нарушают работу транспорта.
Дожди начались в Дубае 11 января и продолжались 12 числа. Центральные дороги города затопило водой, но больше всего проблем возникло в аэропорту. Взлетное поле залило водой, и как следствие, произошли отмены и задержки рейсов.
- В связи с ожидающимся продолжением проливных дождей этим вечером, работа аэропорта будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, так как будут иметь место задержки или отмена некоторых рейсов, -сообщают в Управлении аэропортов Дубая в твиттере.
Сезон дождей в Эмиратах.
В аэропорту обещают наладить авиасообщение в прежнем режиме в ближайшее время.
Наводнение в Дубае.
Пассажиров просят заранее приезжать на регистрацию с учетом пробок в городе, дорожные заторы также стали следствием проливных дождей.
Потоп на улицах Дубая.
Аэропорт в Дубае заливает водой.
ИСТОЧНИК KP.RU