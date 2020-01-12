Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральной избирательной комиссии Абхазии назначили дату повторных выборов президента – главу государства изберут 22 марта 2020 года. Напомним, по требованию оппозиции ускорить процесс назначения даты выборов, заседание ЦИК провели не 13 января, как планировали, а 12 января.

Напомним, выборы в Абхазии прошли 8 сентября, явка избирателей была выше установленного для признания процедуры состоявшейся границы. Победу большинством голосов одержал президент Рауль Хаджимба. Однако, эта новость вызвала возмущение среди опозиционеров, которые выходили на улицы с митингами, требовали повторных выборов и отставки главы государства. Позже они захватили президентский дворец. Итогом сопротивления стал суд.

10 января Верховный суд Абхазии постановил провести повторные выборы.

- Президент будет исполнять обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента, - сообщили в ЦИК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754223" frameborder="0"></iframe> Премьер-министр Абхазии о встрече с лидером оппозиции.Валерий Бганба и лидер оппозиции Аслан Бжания прокомментировали прошедшие в субботу переговоры между сторонами

ИСТОЧНИК KP.RU