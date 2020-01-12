Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
В Центральной избирательной комиссии Абхазии назначили дату повторных выборов президента – главу государства изберут 22 марта 2020 года. Напомним, по требованию оппозиции ускорить процесс назначения даты выборов, заседание ЦИК провели не 13 января, как планировали, а 12 января.
Напомним, выборы в Абхазии прошли 8 сентября, явка избирателей была выше установленного для признания процедуры состоявшейся границы. Победу большинством голосов одержал президент Рауль Хаджимба. Однако, эта новость вызвала возмущение среди опозиционеров, которые выходили на улицы с митингами, требовали повторных выборов и отставки главы государства. Позже они захватили президентский дворец. Итогом сопротивления стал суд.
10 января Верховный суд Абхазии постановил провести повторные выборы.
- Президент будет исполнять обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента, - сообщили в ЦИК.
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ИСТОЧНИК KP.RU