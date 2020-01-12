Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
11 января стало известно, что в центральной части Филиппин ожил крупный вулкан Тааль - второй по мощности во всей стране. Тааль находится на острове Лусон, на всех близких к вулкану территориях объявлен третий уровень оповещения из пяти, что уже значит высокую вероятность извержения магмой.
- Основной кратер вулкана Тааль усилил свою деятельность, создавая столп дыма и пепла высотой 1 километр, сопровождаемый вулканическими толчками и ощутимыми землетрясениями на островах Агонсильо, Батангас, - говорится в официальном заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.
Местный интернет-портал The Philippine Star уже сообщает о том, что эвакуация населения близлежащих к Таалю территорий уже началась, но сколько именно людей необходимо увести дальше от места возможного извержения жидкой магмой, пока неизвестно. Представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками Марк Тимбал сообщил, что эвакуационная программа будет распространяться на жителей муниципалитетов Сан-Николас, Балете и Талисей.
На Филиппины обрушился сильный тайфун.
Ранее kp.ru рассказывал, что Филиппины подверглись удару тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула". В результате удара стихии погибли более сорока человек.
Извержение вулкана Таал на Филиппинах.
ИСТОЧНИК KP.RU