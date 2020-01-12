2020-01-12T14:51:34+03:00
Происшествия

Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей

Известно, что уровень извержений уже классифицируется как высокий [видео]
Ольга МАТЫС
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Вулкан Тааль уже выбросил в воздух километровый столп ядовитого дыма и пепла - по мнению экспертов, активное извержение произойдет уже скороВулкан Тааль уже выбросил в воздух километровый столп ядовитого дыма и пепла - по мнению экспертов, активное извержение произойдет уже скороФото: Кадр видео
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11 января стало известно, что в центральной части Филиппин ожил крупный вулкан Тааль - второй по мощности во всей стране. Тааль находится на острове Лусон, на всех близких к вулкану территориях объявлен третий уровень оповещения из пяти, что уже значит высокую вероятность извержения магмой.

- Основной кратер вулкана Тааль усилил свою деятельность, создавая столп дыма и пепла высотой 1 километр, сопровождаемый вулканическими толчками и ощутимыми землетрясениями на островах Агонсильо, Батангас, - говорится в официальном заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Местный интернет-портал The Philippine Star уже сообщает о том, что эвакуация населения близлежащих к Таалю территорий уже началась, но сколько именно людей необходимо увести дальше от места возможного извержения жидкой магмой, пока неизвестно. Представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками Марк Тимбал сообщил, что эвакуационная программа будет распространяться на жителей муниципалитетов Сан-Николас, Балете и Талисей.

На Филиппины обрушился сильный тайфун.

Ранее kp.ru рассказывал, что Филиппины подверглись удару тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула". В результате удара стихии погибли более сорока человек.

Извержение вулкана Таал на Филиппинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей
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