Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах, власти начали эвакуацию жителей

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:51:34+03:00

Вулкан Тааль уже выбросил в воздух километровый столп ядовитого дыма и пепла - по мнению экспертов, активное извержение произойдет уже скоро Фото: Кадр видео

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11 января стало известно, что в центральной части Филиппин ожил крупный вулкан Тааль - второй по мощности во всей стране. Тааль находится на острове Лусон, на всех близких к вулкану территориях объявлен третий уровень оповещения из пяти, что уже значит высокую вероятность извержения магмой.

- Основной кратер вулкана Тааль усилил свою деятельность, создавая столп дыма и пепла высотой 1 километр, сопровождаемый вулканическими толчками и ощутимыми землетрясениями на островах Агонсильо, Батангас, - говорится в официальном заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Местный интернет-портал The Philippine Star уже сообщает о том, что эвакуация населения близлежащих к Таалю территорий уже началась, но сколько именно людей необходимо увести дальше от места возможного извержения жидкой магмой, пока неизвестно. Представитель Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками Марк Тимбал сообщил, что эвакуационная программа будет распространяться на жителей муниципалитетов Сан-Николас, Балете и Талисей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/747689" frameborder="0"></iframe> На Филиппины обрушился сильный тайфун.

Ранее kp.ru рассказывал, что Филиппины подверглись удару тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула". В результате удара стихии погибли более сорока человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754221" frameborder="0"></iframe> Извержение вулкана Таал на Филиппинах.

ИСТОЧНИК KP.RU