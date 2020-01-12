Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:28:15+03:00

Президент Абхазии Рауль Хаджимба уверен, что решение о перевыборах было принято под давлением Фото: REUTERS

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление о решении ЦИК провести повторные президентские выборы. По его мнению, это решение было принято в условиях захвата комплекса правительственных зданий и давления на верховных судей, оно не может быть в полной мере законным.

- Решение о проведении повторных выборов Президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке, - заявили в пресс-службе президента Абхазии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754226" frameborder="0"></iframe> В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

Напомним, что 11 января ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента страны на 22 марта. Причиной такого решения стали народные волнения, вызванные результатами выборов 8 сентября 2019 года, по результатам которых на должность президента был переизбран Рауль Хаджимба. Оппозиция выступила на митингах с требованием повторных выборов и отставки действующего главы страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754225" frameborder="0"></iframe> Митинг оппозиции после решения суда в Абхазии.

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ИСТОЧНИК KP.RU