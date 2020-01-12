2020-01-12T14:28:15+03:00
Политика

Президент Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах

Рауль Хаджимба посчитал вердикт суда о проведении выборов незаконным
Ольга МАТЫС
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба уверен, что решение о перевыборах было принято под давлениемПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба уверен, что решение о перевыборах было принято под давлениемФото: REUTERS
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление о решении ЦИК провести повторные президентские выборы. По его мнению, это решение было принято в условиях захвата комплекса правительственных зданий и давления на верховных судей, оно не может быть в полной мере законным.

- Решение о проведении повторных выборов Президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке, - заявили в пресс-службе президента Абхазии.

В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

Напомним, что 11 января ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента страны на 22 марта. Причиной такого решения стали народные волнения, вызванные результатами выборов 8 сентября 2019 года, по результатам которых на должность президента был переизбран Рауль Хаджимба. Оппозиция выступила на митингах с требованием повторных выборов и отставки действующего главы страны.

Митинг оппозиции после решения суда в Абхазии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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