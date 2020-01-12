"Заметное дружелюбие": В Германии обсуждают итоги встречи Путина и Меркель
Немецкие газеты пишут, что канцлер во время пресс-конференции с российским лидером "выбирала дружелюбные формулировки"
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Немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве выбирала дружелюбные формулировки.
- Существенно прохладнее становилось, когда Меркель говорила о США. Вашингтон был для нее только лишь "союзником", о трансатлантическом партнерстве речи не шло, - написали журналисты издания газеты Bild am Sonntag.
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ИСТОЧНИК KP.RU