"Заметное дружелюбие": В Германии обсуждают итоги встречи Путина и Меркель

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:37:09+03:00

Немецкие газеты пишут, что канцлер во время пресс-конференции с российским лидером "выбирала дружелюбные формулировки"

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Немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве выбирала дружелюбные формулировки.

- Существенно прохладнее становилось, когда Меркель говорила о США. Вашингтон был для нее только лишь "союзником", о трансатлантическом партнерстве речи не шло, - написали журналисты издания газеты Bild am Sonntag.

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ИСТОЧНИК KP.RU