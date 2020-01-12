Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге

12 Янв. 2020 2020-01-12T19:30:41+03:00

Политик напомнил об участии власовцев в уничтожении нацистами еврейского населения оккупированных стран Европы

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Чешский лидер Милош Земан заявил о необходимости сохранения на нынешнем месте монумента маршала СССР Ивана Степановича Конева в Праге. напомним, решение о его переносе приняли в сентябре 2019 года муниципальные власти.

Более того, Земан выступил против создания памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые, что намерена сделать районная администрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU