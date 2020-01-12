Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге
Политик напомнил об участии власовцев в уничтожении нацистами еврейского населения оккупированных стран Европы
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Чешский лидер Милош Земан заявил о необходимости сохранения на нынешнем месте монумента маршала СССР Ивана Степановича Конева в Праге. напомним, решение о его переносе приняли в сентябре 2019 года муниципальные власти.
Более того, Земан выступил против создания памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые, что намерена сделать районная администрация.
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ИСТОЧНИК KP.RU