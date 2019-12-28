2019-12-28T14:59:49+03:00
Происшествия

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

На руку статуи повесили сардельки с оторванными от венков памятными лентами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вандалы неоднократно оскверняли памятник маршалу Коневу в ПрагеВандалы неоднократно оскверняли памятник маршалу Коневу в ПрагеФото: СОЦСЕТИ
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Неизвестные вандалы вновь осквернили памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу на площади Интербригады в Праге.

На руку бронзовой статуи повесили гирлянду из сарделек, и уже к ней прикрепили снятые с венков памятные ленты. Искусственные цветы были возложены к монументу несколько недель назад. По случаю 122-ой годовщины со дня рождения полководца у монумента проводилась торжественная церемония.

Согласно данным ТАСС, в субботу, 28 декабря, у памятника дежурит полиция. Ведется расследование происшествия и поиск хулиганов.

Памятник Коневу неоднократно становился жертвой нападения вандалов. Его обливали краской, писали оскорбления, и в итоге местные власти решили перенести статую в музей. На ее месте хотят поставить памятник героям-освободителям Праги.

Сайт kp.ru писал, что посольство РФ в Чехии было возмущено таким исходом, как и некоторые жители города, в частности, коммунисты. Ведь именно советский маршал руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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