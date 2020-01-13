2020-01-13T06:21:16+03:00
Политика

США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

По словам О'Брайена, даже если этого не произойдет, Вашингтон все равно вскоре сократит численность американских войск в Афганистане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'БрайенСоветник президента США по нацбезопасности Роберт О'БрайенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты рассчитывают заключить всеобъемлющее мирное соглашение с талибами* в этом году, но даже если этого не произойдет, Вашингтон все равно вскоре сократит численность американских войск в Афганистане. Об этом в интервью изданию Axios сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане», - заявил он.

Советник Трампа отметил, что «вероятно, сделка будет в этом году, мы работаем над ней». И добавил: «Это должна быть хорошая сделка».

Напомним, как писал сайт kp.ru, разговоры о том, что тысячи американских солдат вернутся из Афганистана домой, ведутся давно, однако военнослужащие США все еще там. В январе прошлого года Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей. После этого он неоднократно говорил, что США ведут «очень хорошие» переговоры с «Талибаном»* и афганским правительством.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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