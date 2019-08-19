Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры Соединенных Штатов с талибами* и официальными властями Афганистана «очень хорошими», выразив надежду на то, что удастся достичь мирного соглашения в той стране.
«Мы ведем очень хорошие переговоры с «Талибаном»*. Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством», - заявил он журналистам в Нью-Джерси.
Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены заключить всеобъемлющее мирное соглашение с талибами*, которое бы привело к прекращению огня в Афганистане, до 20 июля.
*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU