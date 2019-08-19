2019-08-19T00:38:21+03:00
В мире

Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*

Глава Белого дома заявил, что хочет оставить в Афганистане меньше 13 тысяч американских солдат
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал переговоры Соединенных Штатов с талибами* и официальными властями Афганистана «очень хорошими», выразив надежду на то, что удастся достичь мирного соглашения в той стране.

«Мы ведем очень хорошие переговоры с «Талибаном»*. Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством», - заявил он журналистам в Нью-Джерси.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены заключить всеобъемлющее мирное соглашение с талибами*, которое бы привело к прекращению огня в Афганистане, до 20 июля.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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