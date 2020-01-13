2020-01-13T07:33:55+03:00
Общество

Структура оплаты труда учителей в России изменится

Поправки в Трудовой кодекс уже разрабатываются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России изменят систему оплаты труда учителейВ России изменят систему оплаты труда учителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отдельных регионах России оклад учителя за проведение 18 уроков в неделю составляет всего 3,6 тысячи рублей, а средняя зарплата со всеми надбавками - 24,4 тысячи.

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что сейчас, благодаря вице-премьеру Татьяне Голиковой, разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры оплаты труда. Базовые гарантии социальных работников будут прописаны на федеральном уровне. Ожидается, что после применения системы на медиках, перейдут к учителям.

"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки", - цитирует "Российская газета" Васильеву.

По словам главы ведомства, регионы получают такие рекомендации каждый год, но субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять выплаты, и пропорция соблюдается далеко не всегда. В результате учителям приходится брать дополнительную нагрузку, работать на несколько ставок.

Тем временем, средняя зарплата учителей в Москве составляет 95 тысяч рублей. Сайт kp.ru писал, что эта диспропорция по регионам является одной из главных проблем в стране. Правительство хочет уровнять зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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