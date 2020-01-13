Комедия "Холоп" обогнала фильм "Т-34" по кассовым сборам в России

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:19:36+03:00

Комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей Фото: кадр из фильма

Менее чем за три недели кинолента принесла создателям более 2,32 миллиарда долларов

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Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.

Комедия вышла в прокат 26 декабря. Ее бюджет составил 160 миллионов рублей. Согласно предварительным данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов, на настоящий момент проведено более 1,9 тысячи сеансов, которые посетили почти 14,5 тысячи зрителей.

Сюжет "Холопа" повествует о московском "мажоре" Грише, которого сыграл сербский актер Милош Бикович. Молодой человек совсем потерял стыд и меру, а потому его отец обратился за помощью к психологу. Вместе они придумали отправить богача в "прошлое" - создали в деревне атмосферу России XIX века и подстроили аварию, после которой Гриша очнулся среди крестьян.

Сайт kp.ru писал, что популярность этой "исторической" комедии превзошла ожидания большинства аналитиков. Журналисты и владельцы кинотеатров изначально ожидали, что фильм окажется хитом, но не думали, что публике настолько понравится история о перевоспитании мажора.

Холоп - Официальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU