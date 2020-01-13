В Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли при крушения украинского Boeing

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:28:21+03:00

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В Великобритании состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения украинского Boeing 737 под Тегераном, для обсуждения возможный судебный иск против Ирана и размер компенсации. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел "скорбящих стран", где мы будем нарабатывать, какие еще шаги мы будем предпринимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности», - передает его слова издание «BBC.Украина».

Пристойко добавил, что никто не избежит наказания.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что наказания «никто не отвертеться» и пообещал, что правительство будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны. В свою очередь руководство Ирана полностью взяло на себя ответственность за произошедшую 8 января авиакатастрофу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU