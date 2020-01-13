2020-01-13T17:51:50+03:00
В мире

Эрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине

Турецкий лидер надеется, что в скором времени режим прекращения огня на ливийской территории будет постоянным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в БерлинеЭрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в БерлинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января.

«Мы конструктивно поддерживали и продолжаем поддерживать "Берлинский процесс". В эти выходные в Берлине пройдет саммит, и мы решительно настроены принять в нем участие», - сказал Турецкий лидер.

Эрдоган вспомнил о встречи в Москве главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, на которой присутствует делегация.

«Наша делегация сегодня продолжает участвовать в переговорах в Москве. Я надеюсь, что в скором времени будет подписано соглашение о прекращении огня. (…) Мы стараемся, чтобы режим прекращения огня в Ливии был постоянным», - заявил президент Турции.

Напомним, о возможности провести саммит по вопросу ливийского урегулирования в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились во время официальной встречи в Москве 11 января. Ранее российский и турецкий лидеры призвали прекратить огонь в Ливии, начиная с полуночи воскресенья, 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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