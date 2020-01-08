Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии с 12 января 2020 года

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:59:47+03:00

Российский и турецкий лидеры также подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии [видео]

Изменить размер текста: A A

Президенты России и Турции, Владимиром Путиным и Реджеп Тайип Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии начиная с полуночи воскресенья, 12 января. Об этом сообщил глава российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам - немедленно прекратить боевые действия, объявить прекращение огня с 00:00 воскресенья 12 января, то есть в ночь с субботы на воскресенье", - сказал Лавров по итогам российско-турецких переговоров.

Он подчеркнул, что лидеры выразили готовность «содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования», а также отметили решимость бороться с терроризмом в Сирии в соответствии с подписанными двусторонними соглашениями.

Напомним, власти Триполи запросили у Турции военную помощь и просили ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара. Турецкий парламент разрешил отправку военнослужащих. В свою очередь Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Анкарой. Отметим, что по данным турецкой стороны, их войска в Ливии будут только обучать бойцов Правительства национального согласия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753595" frameborder="0"></iframe> Лавров рассказал о переговорах Путина и Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU