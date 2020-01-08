2020-01-08T17:59:47+03:00
Политика

Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии с 12 января 2020 года

Российский и турецкий лидеры также подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в ЛивииПутин и Эрдоган призвали прекратить огонь в ЛивииФото: REUTERS
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Президенты России и Турции, Владимиром Путиным и Реджеп Тайип Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии начиная с полуночи воскресенья, 12 января. Об этом сообщил глава российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам - немедленно прекратить боевые действия, объявить прекращение огня с 00:00 воскресенья 12 января, то есть в ночь с субботы на воскресенье", - сказал Лавров по итогам российско-турецких переговоров.

Он подчеркнул, что лидеры выразили готовность «содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования», а также отметили решимость бороться с терроризмом в Сирии в соответствии с подписанными двусторонними соглашениями.

Напомним, власти Триполи запросили у Турции военную помощь и просили ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара. Турецкий парламент разрешил отправку военнослужащих. В свою очередь Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Анкарой. Отметим, что по данным турецкой стороны, их войска в Ливии будут только обучать бойцов Правительства национального согласия.

Лавров рассказал о переговорах Путина и Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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