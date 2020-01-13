2020-01-13T21:40:07+03:00
Политика

«Антифашисты уйдут в подполье»: Захарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения

Решение администрации польской столицы прокомментировал и сенатор Сергей Цеков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобожденияЗахарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение Варшавы официально не отмечать 75-летнюю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очевидной тенденцией».

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?(…) Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», - написала она на своей страницы в Facebook.

Захарова отметила, что одновременно с такими решениями «полностью искажаются предпосылки начала войны и предвоенная ситуация».

Отказ администрации польской столица прокомментировал и сенатор Сергей Цеков. Он считает, что «мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения» поляков. По его словам, Польша еще в советское время демонстрировала неуважение к истории.

Как писал сайт kp.ru, администрация Варшава объявила, что не собирается официально отмечать годовщину освобождения столицы, однако зарегистрировали два мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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