2020-01-13T18:49:24+03:00
В мире

Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Однако в администрации польской столицы зарегистрировали два мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиковВаршава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиковФото: EAST NEWS
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Варшава не собирается официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. Об этом сообщила представитель городской пресс-службы.

«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», — передают ее заявление РИА Новости.

Тем не менее, как сообщила представитель пресс-службы, в администрации польской столицы зарегистрировали «два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату», также по приглашению Союза солдат Войска польского представитель Варшавы возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, польский парламент принял резолюцию, которая уровняла Советский Союз с нацистской Германией, возложив на СССР часть ответственности за начало Второй мировой войны. Более того Варшава отказалась приглашать президента Россию Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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