Путин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированию
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили предстоящую международную конференцию по ливийскому урегулированию, которая пройдет в Берлине.
В пресс-службе Кремля уточнили, что инициатива беседы исходила со стороны ФРГ.
- Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, - сообщает пресс-служба.
Напомним, сайт kp.ru ранее писал о московских переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавровил сообщил, что несколько сторон ливийского конфликта подписали итоговый документ о режиме перемирия и условиях прекращения огня.
Сейчас в Ливии двоевластие: на востоке страны действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром, а на западе страны - международно-признанное Правительство национального согласия.
ИСТОЧНИК KP.RU