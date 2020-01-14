2020-01-14T02:13:16+03:00
Политика

Путин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированию

Инициатором беседы выступила германская сторона
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированиюПутин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированиюФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили предстоящую международную конференцию по ливийскому урегулированию, которая пройдет в Берлине.

В пресс-службе Кремля уточнили, что инициатива беседы исходила со стороны ФРГ.

- Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, - сообщает пресс-служба.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал о московских переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавровил сообщил, что несколько сторон ливийского конфликта подписали итоговый документ о режиме перемирия и условиях прекращения огня.

Сейчас в Ливии двоевластие: на востоке страны действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром, а на западе страны - международно-признанное Правительство национального согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин по телефону обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по ливийскому урегулированию
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