Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:10:56+03:00

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Минтранс отказался поддержать предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП), касающееся изменения требований для перевозки животных в самолетах.

Общественники призывали ввести единые нормы для всех авиакомпаний, чтобы пассажиры могли руководствоваться именно ими.

- Мы предлагали ввести единые нормы по габаритам переносок для комнатных животных (не менее 115 см по сумме трех измерений) и весу (запретить устанавливать норму ниже 8 кг). Помимо этого, стоит разрешить доплачивать за перевес питомца. Учитывая размер воздушного судна, перевозка в салоне самолета не повлияет на безопасность, но нужно учитывать пожелания других пассажиров. Абсурдно, когда человек должен иметь десяток переносок под разные габариты авиакомпаний, - комментирует "Известиям" глава ООП Илья Зотов.

Но в ведомстве сочли, что данный вопрос должны решать авиакомпании и оставили существующую ситуацию без изменений. На сегодняшний день требования устанавливаются исходя из габаритов конкретного самолета и нецелесообразно вводить единую систему измерений. Каждый перевозчик устанавливает свои требования и именно ими должны руководствоваться путешественники, берущие с собой в дорогу четвероногого попутчика.

Внимание к проблеме привлек случай с Михаилом Галиным и его котом Виктором. Мужчина летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. На втором участке дистанции кота с лишним весом отказались взять в салон самолета. Перевес животного составил два килограмма. В итоге мужчина решился на хитрость: взял похожего котейку у знакомых, прошел весовой контроль, а после поместил в переноску Виктора.

Возможно, этот случай остался неизвестным, но Михаил поделился своим опытом в соцсетях и сразу же стал популярным. В авиакомпании решили наказать нарушителя и аннулировали у него около 400 тыс. бонусных миль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

ИСТОЧНИК KP.RU