Банки стали реже одобрять кредиты: более 60% желающих получили отказ

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:59:27+03:00

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Российские банки стали реже одобрять выдачу новых кредитов. В 2019 году 36,9% от общего числа заявок были отклонены. Это значит, что свыше 60% желающих взять взаймы получили отказ. Об этом следуют данные Национального бюро кредитных историй.

Другие бюро тенденцию лишь подтверждают. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за последние два года. Причем чаще всего клиентам отказывали перед новогодними праздниками, когда выдачи ссуд традиционно растут. Так, в декабре 2019-го доля одобренных кредитных заявок уменьшилась до 32,2%, передает РБК. Под "удар" попали автокредиты, ипотека и ссуды наличными.

В бюро считают, что банки стали осторожнее из-за малой динамики доходов населения и предупреждений ЦБ. Регулятор неоднократно сообщал о росте рисков в сегменте розничного кредитования и увеличении закредитованности граждан. Кроме того, с 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые учреждения обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.

Сайт kp.ru писал, что он представляет собой соотношение суммы платежей по всем займам клиента к его среднемесячному доходу. То есть высчитывается доля, которую гражданин будет тратить на обслуживание долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU