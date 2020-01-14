Лавров подтвердил, что переговоры в Москве не привели к урегулированию конфликта в Ливии

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:44:41+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров по урегулированию конфликта в Ливии. Встреча командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа проходила в Москве. Однако, сторонам не удалось договориться и соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар покинул Москву, объяснив свое решение несогласием с некоторыми пунктами соглашения - по его мнению в договоре не отражены требования ливийской армии.

- Окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто, но усилия продолжатся, - приводит слова Лаврова ТАСС.

Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке Ливии вместе с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Бои под Триполи длятся уже больше полугода. В Ливии сложилась ситуация двоевластия - с одной стороны Правительство национального согалсия (ПНС), признанное международным сообществом, с другой - временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке Ливии вместе с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армиией Хафтара.

ИСТОЧНИК KP.RU