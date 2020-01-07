2020-01-07T03:51:50+03:00
В мире

Силы ПНС Ливии отбили Сирт у армии Хафтара

Город сейчас находится под контролем военных легитимного правительства, но бои продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Ливии продолжаются бои за СиртВ Ливии продолжаются бои за СиртФото: REUTERS
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Вооруженные силы ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа вернули под свой контроль крупнейший в стране город Сирт, куда накануне вошли бойцы армии Халифы Хафтара.

«Военнослужащие ПНС из Мисураты вернулись в Сирт и отбили позиции. На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа», - сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Он также рассказал, что в ожесточенных боях за Сирт силы легитимного правительства ликвидировали около 50 бойцов, воевавших на стороне армии Хафтара, задержали десятки военнопленных и конфисковали 20 единиц боевой техники. Однако боевые действия продолжаются.

«Не исключено, что ситуация может поменяться», - добавил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, 6 января Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила, что заняла часть Сирта – родного города бывшего главы Ливии Муаммара Кадаффи, зверски убитого восемь лет назад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС не прекращаются с апреля прошлого года. Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.. За это время в стране погибли и получили ранения тысячи местных жителей.

Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY

ИСТОЧНИК KP.RU

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