2020-01-14T10:58:31+03:00
Звезды

Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля

Режиссер известен такими фильмами, как "Не пойман - не вор" и "Черный клановец"
Ольга МАТЫС
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Кинорежиссер Спайк Ли станет первым афроамериканцем, возглавляющим жюри Каннского кинофестиваляКинорежиссер Спайк Ли станет первым афроамериканцем, возглавляющим жюри Каннского кинофестиваляФото: REUTERS
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14 января стало известно, что жюри будущего 73-го Каннского кинофестиваля, который состоится в мае 2020 года, будет возглавлять голливудский режиссер Спайк Ли. Об этом сообщили на официальном сайте кинофестиваля.

- Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике, - заявили в пресс-службе Каннского кинофестиваля.

- Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского кинофестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно. Лично для меня Каннский кинофестиваль (помимо того, что это самый важный фестиваль в мире - без неуважения к другим) оказывал большое влияние на мою карьеру в кино, - прокомментировал новость Спайк Ли. - В заключение, я имею честь быть первым человеком африканской диаспоры США, который будет президентом жюри Каннского кинофестиваля.

Спайк Ли стал режиссером таких фильмов, как "Не пойман - не вор", "Черный клановец" и "Малкольм Икс".

Ранее kp.ru рассказывал о том, что стали известны номинанты на премию "Оскар" в 2020 году. Российский фильм "Дылда" не вошел в итоговый список претендентов на премию Американской киноакадемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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