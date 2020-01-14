Режиссер фильма «АССА» Сергей Соловьев попал в больницу

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:41:34+03:00

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Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию. Об этом ТАСС сообщили коллеги народного артиста России. О причинах госпитализации источник не сообщает, однако известно, что режиссер находится в реанимации. При этом информацию, что он перенес экстренную операцию, как пишут в СМИ, знакомые режиссера подтверждать не стали.

- Но опасности для жизни нет, состояние стабильное, в целом все в порядке, - сообщили изданию.

В августе 2019 года режиссеру исполнилось 75 лет. Его самыми известными работам в кино были картины "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" .

В интервью kp.ru он рассказывал о планах создать новый частный театр «САС», этот проект Соловьев назвал "самым долгоиграющим" в жизни. Один из его последних кинопроектов - фильм "Елизавета и Клодиль", это история о двух девушках, из России и Франции, которые бросили свои дома, испугавшись революций и войн.

ИСТОЧНИК KP.RU