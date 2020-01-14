2020-01-14T14:37:05+03:00
Политика

Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном на условиях Трампа

Совместный всеобъемлющий план действий не устраивает действующего президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонПремьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что существующий Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может быть заменен новой сделкой, заключенной на условиях президента США Дональда Трампа.

Политик напомнил, что главу Белого дома не устраивает соглашение, подписанное бывшим американским лидером Бараком Обамой. Трамп считает, что документ "плохой" и с множеством недочетов.

"Давайте заменим его на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации... Трамп - отличный делец, давайте работать вместе, чтобы заменить СВПД", - сказал Джонсон в интервью BBC.

Премьер добавил, что Лондон и Вашингтон не должны позволить Тегерану заполучить ядерное оружие, поскольку "это то, ради чего задумывался план".

Сайт kp.ru писал, что Иран прекратил выполнение обязательств в рамках СВПД, но пообещал - ядерная программа будет носить исключительно мирный характер.

Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU

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