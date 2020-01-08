Роухани: атомная программа Ирана будет носить мирный характер

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Иран прекратил выполнение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, однако ядерная программа страны продолжит носить мирный характер. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

Он напомнил, что теперь деятельность Организации атомной энергии Ирана ничем не ограничена.

"Пятый этап правительства по сокращению своих обязательств по ядерной сделке стал важным шагом на пути развития мирной атомной программы", - цитирует ТАСС главу государства со ссылкой на его пресс-службу.

Сайт kp.ru писал, что Тегеран отказался следовать положениям СВПД вскоре после того, как США нанесли ракетный удар по кортежу в Багдаде. Жертвой атаки стал иранский генерал Касем Сулеймани, который был глубоко уважаем соотечественниками.

Власти республики пообещали отомстить американцам и минувшей ночью выпустили ракеты по их военным базам в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753075" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Ирана об атаке США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU