Джонсон предложил собрать с британцев деньги, чтобы оплатить звон Биг Бен в ночь Брексит

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:08:02+03:00

В Лондоне готовятся к празднику в честь выхода из ЕС Фото: REUTERS

Колокола на часовой башне по задумке премьер-министра должны зазвонить в 23:00 по Гринвичу 31 января

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Британский премьер Борис Джонсон знает, на чьи деньги звонит колокол. Он предложил провести краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 500 000 фунтов стерлингов (или 648 450 долларов) для того, чтобы «заставить» колокола знаменитой часовой башни звучать в ночь выхода страны из Евросоюза.

Оказалось, слушать бой часов – удовольствие платное. По крайней мере, премьер министр утверждает, что завершить ремонт, а башня находится на реставрации с 2017 года, «слишком дорого». По плану завершить работы должны только в 2021 году. Попытка закрепить аконодательно, что Биг Бен будет звонить в ночь Брексит, провалилась в парламенте на прошлой неделе. Поэтому Джонсон призвал британцев собрать нужную сумму как благотворительный проект.

По плану Биг Бен зазвучит 31 января в 23.00 сообщает Reuters.

И хотя в Великобритании не все рады выходу из крупнейшего в мире торгового блока, в Лондоне в ночь Брексит хотят устроить на Парламентской площади вечеринку. Заявки на участие уже подали 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU