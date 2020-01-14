2020-01-14T16:09:22+03:00
В мире

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Уточняется, что информация должна быть предоставлена до 26 февраля 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операцияхСуд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операцияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, а также информацию, на что ранее были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Отмечается, что банковские записи, которые касаются компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., должны быть представлены до 26 февраля 2020 года.

При этом американский суд разрешил скрыть информацию, которая подпадает под иностранные законы о конфиденциальности.

Напомним, SEC настаивает на раскрытии банковских данных социальной сети с декабря 2019 года. 10 января текущего года комиссия подала в суд новые документы, в которых было указано, что Telegram продавал токены не только во время ICO, но и после него, пишет "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года эксперты рассказали, почему мессенджер Telegram продолжает работать после блокировки в России. Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера на территории России. С ходатайством о блокировке выступил Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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