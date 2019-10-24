Эксперты рассказали, почему мессенджер Telegram продолжает работать после блокировки в России

О популярном мессенджере Telegram, который используют тысячи людей в России, и который по решению Таганского суда 13 апреля прошлого года был заблокирован на территории нашей страны, опять заговорили большие люди.

- Осуществляются блокировки, одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом - завил заместитель минкомсвязи Алексей Волин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков честно признался, что продолжает пользоваться этим мессенджером:

- Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на базе 150 российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы.

А вот глава Роскомнадзора Александр Жаров предположил, что к концу текущего года блокировка данного канала будет завершена:

- Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному...

Заблокирован, но не запрещен, и борьба продолжается — ну и как разобраться в этих заявлениях? С таким вопросом «КП» обратилась к специалистам.

Вот что сказал нам генеральный директор компании "Код безопасности" Андрей ГОЛОВ

- Что происходит с Telegram? Запрещен он в России, или только заблокирован?

- Тут вопрос скорее не технический, а политический и юридический. Я прочитал тоже эти заявления. И тоже толком ничего не понял. Можно ли использовать мессенджер легально? Судя по всему, пока можно. На этом фоне Роскомнадзор говорит про то, что до конца года его заблокируют.

- Так что пользователям делать? Пользоваться дальше?

- В нашей стране не всегда поймешь, как надо действовать. Обычному гражданину, наверное, можно продолжать пользоваться, но иметь ввиду, что возможна блокировка в любой момент. Я сам пользуюсь — там много полезных каналов.

- В чем логика всех этих заявлений и телодвижений?

- Регулятору надо проявлять активность— лицензирование, сертифицирование… Но использование VPNов позволяет использовать любой месенджер. Как гражданин, я эти вопросы и вам могу задать. Надо этих товарищей, что делали заявления, собрать в одной комнте и попросить их доступно объяснить всё народу.

Вот что сообщила «КП» директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина ЛЕВОВА

- Люди могут продолжить им пользоваться?

- Одно дело формальный запрет, другое дело — техническое функционирование. Если у меня есть возможность использовать — то это не запрещено. Если он работает — почему им пользоваться нельзя?

- Для чего тогда было его блокировать?

- Было решение суда. Там была история с непредоставлением данных пользователей. Доступ запрашивали наши службы. Может быть, история связана с изменением позиции регулятора.

- Прозвучало, что блокировка Telegram будет завершена до конца этого года.

- Видимо, при помощи нового оборудования. Но если мы при помощи, например, спутникового интернета сможет продолжать его и дальше использовать — то это не запрещено.

- Нет тут диссонанса?

- Законодательство и технологии всегда в состоянии некоторого когнитивного диссонанса. Роскомнадзору поручение дано — они не могут его не исполнить.

А людям фиолетово до этих заявлений. Одно ведомство исполняет требования по решению суда — Роскомнадзор, а интернет устроен так — что пользователи продолжают использовать Telegram.

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