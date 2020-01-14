2020-01-14T15:55:08+03:00
Политика

В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы

Подобные заявления дискредитируют власти страны, уверен депутат Виктор Володацкий
Елена АКИМОВА
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В Госдуме напомнили литовскому парламентарию, что нужно уважительно относиться к историиВ Госдуме напомнили литовскому парламентарию, что нужно уважительно относиться к историиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса. Литовский политик предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.

Российский парламентарий напомнил, что историческое событие было связано с «агрессией, захватом чужой территории, с убийством мирных граждан».

- Если в их понятии – это является праздником, то указывает на проблемы в обществе. Ведь это общество выбирает данных политиков. Делая такие заявления власти, в первую очередь, дискредитируют себя,- заявил Водолацкий.

Он отметил, что подобные заявления звучат от людей, которые «не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствия таких высказываний». Относиться к историческим фактам нужно уважительно и не делать из этого пиара.

- Мы должны всеми силами отстаивать нашу победу, нашу историю, наша история требует уважения, и это уважение и память мы должны максимально защищать, — заявил депутат RT.

Ранее литовский парламентарий напомнил, что 410 лет назад Кремль был захвачен, как и все стратегические объекты города. По мнению Анушаускаса, это "хороший повод" отпраздновать историческое событие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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