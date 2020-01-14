Литовцам предложили отметить день взятия Москвы

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:52:35+03:00

Польско-литовские войска вошли в Кремль в 1610 году

Изменить размер текста: A A

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас предложил начать отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

Парламентарий напомнил, что 410 лет назад Кремль был захвачен, как и все стратегические объекты города. По мнению Анушаускаса, это "хороший повод" отпраздновать историческое событие.

Таким образом депутат отреагировал на негодование представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой на тему того, что Литва не празднует освобождение от немецких захватчиков Красной армией.

"Мы бы тоже выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать столь важную дату, когда страна, наконец, была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьезно. Мы могли бы праздновать десять дней!", - написал парламентарий у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что ранее его экс-коллега из Верховной Рады Рефат Чубаров предложил украинцам отметить "450-летие сожжения Москвы".

ИСТОЧНИК KP.RU