2020-01-14T12:52:35+03:00
Политика

Литовцам предложили отметить день взятия Москвы

Польско-литовские войска вошли в Кремль в 1610 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Депутат литовского Сейма Арвидас АнушаускасДепутат литовского Сейма Арвидас АнушаускасФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас предложил начать отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

Парламентарий напомнил, что 410 лет назад Кремль был захвачен, как и все стратегические объекты города. По мнению Анушаускаса, это "хороший повод" отпраздновать историческое событие.

Таким образом депутат отреагировал на негодование представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой на тему того, что Литва не празднует освобождение от немецких захватчиков Красной армией.

"Мы бы тоже выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать столь важную дату, когда страна, наконец, была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьезно. Мы могли бы праздновать десять дней!", - написал парламентарий у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что ранее его экс-коллега из Верховной Рады Рефат Чубаров предложил украинцам отметить "450-летие сожжения Москвы".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство потратит 120 миллионов рублей на переобучение федеральных чиновников
Максимальный срок содержания в СИЗО планируют ограничить
Иран подаст в Международный уголовный суд на США за убийство Сулеймани
Экономист подсказал, как повысить шансы на получение кредита
"Черные ящики" украинского Боинга отправят не во Францию, а на Украину
Чайка: за строительством космодрома "Восточный" следят из космоса
В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона
Лавров: Россия не будет вмешиваться в отношения США и Ирана
Литовцам предложили отметить день взятия Москвы
В США мужчину оправдали после 30 лет заключения
В Неаполе 13 человек пострадали при столкновении поездов метро
Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордного показателя
Ученые нашли связь между курением и психическими расстройствами
Вопрос с обеспечением жильем детей-сирот решат в течение нескольких лет
Лавров пригласил нового главу МИД Шри-Ланки в Россию
Раскрыты детали первой части торговой сделки США и Китая
Режиссер фильма «АССА» Сергей Соловьев попал в больницу
Названы причины, по которым чаще всего закрывались ИП в 2019 году
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
Фотограф показал, как стареет, делая 20 лет ежедневно селфи
Полиция России стала чаще ловить граждан на взятках