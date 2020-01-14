В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:02:22+03:00

В ведомстве отметили, что меры, принятые по данному вопросу, включают корректировку маршрутов и расписания полетов

Изменить размер текста: A A

Представители Росавиации сообщили, что авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными ведомством.

Меры в свою очередь включают корректировку маршрутов и расписания полетов.

- Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, - сказано в официальном заявлении.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU