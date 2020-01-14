В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В ведомстве отметили, что меры, принятые по данному вопросу, включают корректировку маршрутов и расписания полетов
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Представители Росавиации сообщили, что авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными ведомством.
Меры в свою очередь включают корректировку маршрутов и расписания полетов.
- Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, - сказано в официальном заявлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU