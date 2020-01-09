В Союзе туриндустрии объяснили, как изменятся цены на билеты после прекращения полетов над Ираком и Ираном
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как отразится рекомендация прекратить полеты над Ираком и Ираном на стоимости авиабилетов. После крушения украинского лайнера в Тегеране и обострения ситуации на Ближнем Востоке многие крупные авиакомпании прекратили полеты по воздушным коридорам данных стран. Российским перевозчикам тоже рекомендовано не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.
Несмотря на предстоящее изменение маршрутов, это не должно отразиться на стоимости билетов и ударить по кошельку туристов.
- По предварительным расчетам, от 15 минут и выше (потребуется времени, чтобы облететь Иран и Ирак — прим. ред.), поэтому не повлияет это, конечно, особенно на стоимость авиабилетов, - комментирует телеканалу "360" эксперт.
Пока конкретные маршруты не утверждены, они только формируются.10 января данный вопрос будет обсуждаться в правительстве.
Самолет украинских авиалиний разбился 8 января почти сразу после взлета. Все, кто находились на борту - 176 человек - погибли. Российских граждан в списках не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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