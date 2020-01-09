2020-01-09T13:19:52+03:00
Общество

В Союзе туриндустрии объяснили, как изменятся цены на билеты после прекращения полетов над Ираком и Ираном

Российские лайнеры будут облетать данное пространство
Елена АКИМОВА
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Пока точно не ясно, как отразится на стоимости авиабилетов закрытие неба над Ираком и ИраномПока точно не ясно, как отразится на стоимости авиабилетов закрытие неба над Ираком и ИраномФото: Иван ВИСЛОВ
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как отразится рекомендация прекратить полеты над Ираком и Ираном на стоимости авиабилетов. После крушения украинского лайнера в Тегеране и обострения ситуации на Ближнем Востоке многие крупные авиакомпании прекратили полеты по воздушным коридорам данных стран. Российским перевозчикам тоже рекомендовано не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Несмотря на предстоящее изменение маршрутов, это не должно отразиться на стоимости билетов и ударить по кошельку туристов.

- По предварительным расчетам, от 15 минут и выше (потребуется времени, чтобы облететь Иран и Ирак — прим. ред.), поэтому не повлияет это, конечно, особенно на стоимость авиабилетов, - комментирует телеканалу "360" эксперт.

Пока конкретные маршруты не утверждены, они только формируются.10 января данный вопрос будет обсуждаться в правительстве.

Самолет украинских авиалиний разбился 8 января почти сразу после взлета. Все, кто находились на борту - 176 человек - погибли. Российских граждан в списках не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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