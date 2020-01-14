2020-01-14T16:43:13+03:00
Общество

В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко

Уточняется, что инцидент произошел 9 января, в результате драки один из осужденных получил несколько ударов в лицо
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Управление ФСИН по Республике Мордовия сообщает, что в одной из колоний произошла драка с участием экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.

Уточняется, что в результате потасовки, которая произошла 9 января, один из осужденных получил несколько ударов в лицо.

- Мужчина получил несколько ударов кулаком и головой в лицо, - уточняется в официальном сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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