В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Уточняется, что инцидент произошел 9 января, в результате драки один из осужденных получил несколько ударов в лицо
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Управление ФСИН по Республике Мордовия сообщает, что в одной из колоний произошла драка с участием экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.
Уточняется, что в результате потасовки, которая произошла 9 января, один из осужденных получил несколько ударов в лицо.
- Мужчина получил несколько ударов кулаком и головой в лицо, - уточняется в официальном сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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