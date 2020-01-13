Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

13 Янв. 2020 2020-01-13T02:24:44+03:00

Экс-полковник МВД Захарченко был задержан в 2016 году за взяточничество и получил 12,5 лет колонии Фото: Павел КЛОКОВ

У СКР есть доказательства, что все найденные у «полковника-миллиардера» деньги были получены им в виде взяток

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Несмотря на то, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко уже отбывает наказание в мордовской колонии, расследование по делу «полковника-миллиардера» продолжается, и следователи уже установили, что все найденные в его квартире деньги были получены им в виде взяток. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов, уточнив, что, в частности, выясняется происхождение обнаруженных при обыске восьми миллионов рублей.

«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», - сказал зампредседателя СКР в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что среди прочего следователи устанавливают «обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Захарченко признали виновным в получении взяток в размере 33 миллиона рублей и приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позже суд смягчил приговор, теперь осужденному предстоит провести за решеткой 12,5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

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ИСТОЧНИК KP.RU