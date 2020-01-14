РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
Сейчас размер наказания составляет 500-1500 рублей
Изменить размер текста:
Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания предложила вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. В частности, речь идет о курении в неустановленных местах, потреблении алкоголя и появлении в состоянии опьянения.
- Двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкоголя, появление в состоянии опьянения - с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей, - отметил Пегов.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU