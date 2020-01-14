2020-01-14T19:21:27+03:00
В мире

Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине

Такое решение было принято после консультации с генсеком ООН Антониу Гутерришем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Немецкий канцлер Ангела Меркель пригласила на международную конференцию по Ливии в Берлине представителей сторон конфликта в стране, командующего Ливийской национальной армией фельмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

Уточняется, что решение о приглашении сторон было принято после консультации с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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