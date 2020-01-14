14 Янв. 2020 2020-01-14T22:17:00+03:00

В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе Фото: Скриншот с видео

О пострадавших и погибших информации пока нет

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Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в городе Таррагона в Испании.

Экстренные службы рекомендуют местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.

- Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. К настоящему моменту неизвестно, есть ли пострадавшие, - говорится в официальном сообщении, пишет El Periodicо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754711" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

По предварительным данным, в результате трагедии ранены от 4 до 6 человек. Официальная информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы работают на месте ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU