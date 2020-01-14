2020-01-14T22:17:00+03:00
В мире

В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе

О пострадавших и погибших информации пока нет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводеВ Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводеФото: Скриншот с видео
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Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в городе Таррагона в Испании.

Экстренные службы рекомендуют местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.

- Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. К настоящему моменту неизвестно, есть ли пострадавшие, - говорится в официальном сообщении, пишет El Periodicо.

Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

По предварительным данным, в результате трагедии ранены от 4 до 6 человек. Официальная информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы работают на месте ЧП.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что причиной крупного пожара, который произошел 2 января, в зоопарке в Германии стали "китайские фонарики" с желаниями. В результате разбушевавшегося огня в обезьяннике заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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