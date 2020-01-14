В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в городе Таррагона в Испании.
Экстренные службы рекомендуют местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.
- Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. К настоящему моменту неизвестно, есть ли пострадавшие, - говорится в официальном сообщении, пишет El Periodicо.
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.
По предварительным данным, в результате трагедии ранены от 4 до 6 человек. Официальная информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы работают на месте ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU