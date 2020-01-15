2020-01-15T01:18:47+03:00
Общество

Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows

Разработчики уже выпустили патч, устраняющий недоработку
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость WindowsАмериканские спецслужбы нашли критическую уязвимость WindowsФото: REUTERS
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Агентство национальной безопасности США заявило, что их специалисты обнаружили критическую уязвимость операционной системы Windows. Как сообщил директор по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер, Microsoft уже проинформировали об этом.

Агенство Bloomberg пишет, что уязвимость была обнаружена в файле Crypt32.dll, который используется для реализации функций сертификатов и криптографических сообщений. По данным американских спецслужб, она могла быть использована для кибератак, имеющих способность влиять на большое количество пользователей.

В Microsoft заявили, что на данный момент они уже выпустили патч, устраняющий уязвимость.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru , американская компания официально заявила о прекращении технической поддержки и выпуске обновлений операционной системы Windows 7. ОС была выпущена 22 октября 2009 года. Пользователям рекомендовали перейти на "Десятку", так как она соответствует всем современным требованиях и способна противостоять новым типам угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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