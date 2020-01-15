2020-01-15T01:42:09+03:00
Политика

США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400

Вашингтон рекомендовал воздержаться от закупки зенитно-ракетных систем у РФ
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Вашингтон может внести в отношении Ирака санкции в случае, если республика купит российские зенитные ракетные систем С-400.

- Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок, - заявил Худ, отвечая на вопросы ТАСС.

Сайт kp.ru писал ранее, правительство Ирака действительно задумывается о покупке российских зенитно-ракетных систем. Иракский посол в Москве сообщал, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке С-400.

А после атак США на Багдад, в республике преступили к действиям. Сообщалось, что стороны находятся на этапе переговоров, договоренностей для подписания контракта пока не достигнуто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины
В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году
Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко
Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине
Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой
"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России
Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши
Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета
В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Журналиста Голунова признали потерпевшим
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»
В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы
В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях