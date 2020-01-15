США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400

15 Янв. 2020 2020-01-15T01:42:09+03:00

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Вашингтон может внести в отношении Ирака санкции в случае, если республика купит российские зенитные ракетные систем С-400.

- Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок, - заявил Худ, отвечая на вопросы ТАСС.

Сайт kp.ru писал ранее, правительство Ирака действительно задумывается о покупке российских зенитно-ракетных систем. Иракский посол в Москве сообщал, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке С-400.

А после атак США на Багдад, в республике преступили к действиям. Сообщалось, что стороны находятся на этапе переговоров, договоренностей для подписания контракта пока не достигнуто.

ИСТОЧНИК KP.RU