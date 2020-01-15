В МИД пошутили, что «держат теплую погоду» в Москве ради приезда посла США
В российском МИД ответили на заявление посла США Джона Салливана, который заявил об ожиданиях на «потепление отношений» Вашингтона и Москвы. К «потеплению» в Москве готовы. Настолько, что даже погода в столице будет «по вашингтонски теплой».
- Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive!- сказано в сообщении МИД России в соцсетях.
Джон Салливан, назначенный на пост американского посла в России в октябре 2019 года, прибудет в Москву в четверг 16 января. Дипломат говорил, что видит свою задачу в укреплении сотрудничества между странами, в том числе по глобальным и экономическим вопросам.
Погода в большинстве регионов России в ближайшие пять дней будет действительно выше нормы, причем сразу на 12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU