2020-01-15T11:47:09+03:00
Политика

В МИД пошутили, что «держат теплую погоду» в Москве ради приезда посла США

Ранее Салливан заявил, что надеется на потепление отношений двух стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джон Салливан прилетит в Москву 16 январяДжон Салливан прилетит в Москву 16 январяФото: REUTERS
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В российском МИД ответили на заявление посла США Джона Салливана, который заявил об ожиданиях на «потепление отношений» Вашингтона и Москвы. К «потеплению» в Москве готовы. Настолько, что даже погода в столице будет «по вашингтонски теплой».

- Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive!- сказано в сообщении МИД России в соцсетях.

Джон Салливан, назначенный на пост американского посла в России в октябре 2019 года, прибудет в Москву в четверг 16 января. Дипломат говорил, что видит свою задачу в укреплении сотрудничества между странами, в том числе по глобальным и экономическим вопросам.

Погода в большинстве регионов России в ближайшие пять дней будет действительно выше нормы, причем сразу на 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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