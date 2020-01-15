В МИД пошутили, что «держат теплую погоду» в Москве ради приезда посла США

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:47:09+03:00

Ранее Салливан заявил, что надеется на потепление отношений двух стран

Изменить размер текста: A A

В российском МИД ответили на заявление посла США Джона Салливана, который заявил об ожиданиях на «потепление отношений» Вашингтона и Москвы. К «потеплению» в Москве готовы. Настолько, что даже погода в столице будет «по вашингтонски теплой».

- Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive!- сказано в сообщении МИД России в соцсетях.

Джон Салливан, назначенный на пост американского посла в России в октябре 2019 года, прибудет в Москву в четверг 16 января. Дипломат говорил, что видит свою задачу в укреплении сотрудничества между странами, в том числе по глобальным и экономическим вопросам.

Погода в большинстве регионов России в ближайшие пять дней будет действительно выше нормы, причем сразу на 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU